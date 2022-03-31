На Луганщині знищено штаб кадирівців

09:32 31 березня Київ, Україна

Бійці Збройних сил України артударами знищили на Луганщині кілька десятків одиниць ворожої техніки та штаб кадирівців.

Про це в ефірі телемарафону сказав голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.



"Вчора ввечері накрили артилерією величезне скупчення техніки, кілька десятків одиниць та штаб чеченців", - зазначив Гайдай.



Він також зазначив, що росія перекидає на Донецький та Луганський напрями додаткові сили. Поки ж проводиться це перегрупування, війська рф ведуть щільний вогонь населеними пунктами Луганщини з використанням авіації, важкої артилерії, мінометів тощо.