На Луганщині зруйновано понад 11 тисяч будинків

17:30 20 травня Київ, Україна

Понад 11 тисяч будинків знищено внаслідок вторгнення Росії у Луганській області.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.

"За попередніми оцінками, частково або повністю зруйновано 3188 багатоповерхових будинків та 8100 приватних садиб", - зазначив Гайдай.

Голова ОВА додав, що найбільше від артилерійських обстрілів та бомбардувань постраждав житловий сектор області.



Наразі влада збирає дані про постраждале житло – у тому числі за допомогою онлайн опитування серед мешканців області.



Гайдай розповів, що вже обробили понад 3500 таких анкет.. У перелік внесли дані щодо 830 багатоповерхових та 1 274 приватних житлових будинків, зруйнованих російською армією. Економічні втрати обчислюються сотнями мільярдів гривень.