На Луганщині зруйновано понад 11 тисяч будинків

Понад 11 тисяч будинків знищено внаслідок вторгнення Росії у Луганській області.
Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.
Голова ОВА додав, що найбільше від артилерійських обстрілів та бомбардувань постраждав житловий сектор області.
Наразі влада збирає дані про постраждале житло – у тому числі за допомогою онлайн опитування серед мешканців області.
Гайдай розповів, що вже обробили понад 3500 таких анкет.. У перелік внесли дані щодо 830 багатоповерхових та 1 274 приватних житлових будинків, зруйнованих російською армією. Економічні втрати обчислюються сотнями мільярдів гривень.
Наразі влада збирає дані про постраждале житло – у тому числі за допомогою онлайн опитування серед мешканців області.
Гайдай розповів, що вже обробили понад 3500 таких анкет.. У перелік внесли дані щодо 830 багатоповерхових та 1 274 приватних житлових будинків, зруйнованих російською армією. Економічні втрати обчислюються сотнями мільярдів гривень.
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