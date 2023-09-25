На Луганщині пролунав вибух на складі боєприпасів окупантів - ЗМІ

12:29 25 вересня Київ, Україна

У тимчасово окупованому місті Сорокине Луганської області стався вибух на території заводу "Юність", що спеціалізується на виробництві радіотехніки та радіоелектроніки.



Цю інформацію повідомляють ЗМІ.



Місцеві джерела повідомляють про вибух, який, за попередніми даними, стався на складі боєприпасів, що належить російським збройним силам, розташованому на території заводу "Юність".



Тим часом у відповідь на інцидент російські окупанти оголосили евакуацію зі школи в Сорокиному.