На Луганщині запобігли контрабанді культурних цінностей в РФ

09:29 09 червень Київ, Україна

Житель Міловського району Луганської області намагався незаконно провезти через державний кордон України до Російської Федерації три старовинні ікони.

Про це повідомляє Луганська обласна прокуратура.



Відкрито кримінальне провадження за фактом закінченого замаху на контрабанду культурних цінностей.





Слідство встановило, що на початку червня житель Міловського району намагався заховати і незаконно перемістити через державний кордон України в РФ три старовинні ікони.

Призначена судова мистецтвознавча експертиза для встановлення історичної та культурної цінності ікон.