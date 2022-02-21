На Луганщині підірвалися жінка з дитиною

12:34 29 вересень Київ, Україна

В Золотому-5 Луганської області жінка з 12-річною дитиною підірвалися на вибуховому пристрої. Про це повідомляє видання "Новости Донбасса" з посиланням на так зване "МНС ДНР".



В результаті підриву у 41-річної жінки діагностували мінно-вибухову травму, травматичну ампутацію лівої гомілки та осколкове поранення лівої кисті.



Дитина отримала численні поранення обличчя, грудної клітини, передньої черевної стінки та двох рук. Хлопчика відправили до лікарні мікрохірургії ока в Луганську, а жінка у важкому стані перебуває в реанімації.





