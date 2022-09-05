На Луганщині окупанти посилили примусову мобілізацію - Гайдай

Окупанти посилили примусову мобілізацію на Луганщині і мають намір набрати десять тисяч людей.
Про це 5 вересня повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
Як наголосив глава ОВА, утримувати фронт окупантам нема чим.
За його словами, щоб отримати винагороду в десять тисяч рублів за відправлення дитини до школи, у заяві обов'язково потрібно вказати персональні дані інших членів сім'ї.
На підприємствах так званої "ЛНР" встановили персональні квоти на призов контрактників - обіцяють позачергову відпустку та збереження робочого місця, якщо повернешся. А у Сватівському та Старобільському районах організували примусову заміну автомобільних номерів та паралельно зробили облік дієздатних чоловіків.
На підприємствах так званої "ЛНР" встановили персональні квоти на призов контрактників - обіцяють позачергову відпустку та збереження робочого місця, якщо повернешся. А у Сватівському та Старобільському районах організували примусову заміну автомобільних номерів та паралельно зробили облік дієздатних чоловіків.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі