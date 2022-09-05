На Луганщині окупанти посилили примусову мобілізацію - Гайдай

10:21 05 вересня Київ, Україна

Окупанти посилили примусову мобілізацію на Луганщині і мають намір набрати десять тисяч людей.

Про це 5 вересня повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Дату повного захоплення Луганщини у кремлі міняли спочатку щотижня. Потім, напевно, знайшовся хоча б один не підлабузник, і порекомендував відстрочувати її щомісяця. Але й цього мало. По кілька сотень окупантів щодня гинуть або зазнають поранень. Чоловіки на вулицях окупованої Луганської області майже зникли", - наголосив він.

Як наголосив глава ОВА, утримувати фронт окупантам нема чим.

"Тому вони не просто хапають усіх, кого бачать, а й вдаються до нових методів виманювання чоловіків. Бо необхідно призвати ще десять тисяч неохочих стати "гарматним м'ясом". Такі показники озвучила росія", – зазначив Гайдай.

За його словами, щоб отримати винагороду в десять тисяч рублів за відправлення дитини до школи, у заяві обов'язково потрібно вказати персональні дані інших членів сім'ї.



На підприємствах так званої "ЛНР" встановили персональні квоти на призов контрактників - обіцяють позачергову відпустку та збереження робочого місця, якщо повернешся. А у Сватівському та Старобільському районах організували примусову заміну автомобільних номерів та паралельно зробили облік дієздатних чоловіків.