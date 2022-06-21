На Луганщині окупанти вдарили по заводу "Азот"

10:27 21 червня Київ, Україна

У Сєвєродонецьку росіяни вдарили в будівлю І прохідної "Азоту", обстріляли територію цегельного заводу, у промзоні тривають запеклі бої.

Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.



На цей момент на "Азоті" залишаються 568 осіб, серед них 38 дітей – переважно це працівники підприємства та їхні сім'ї, вони відмовилися евакуюватись.



Також Гайдай повідомив, що в одній із лікарень Сєвєродонецька ще працюють лікарі.



Росіяни наступали з різних напрямків – у районах Камишевахи, Золотого, Гірського – і масово обстрілювали Лисичанськ. Кількість жертв встановлюється. Гайдай зазначив, що під обстріл потрапив автомобіль начальника військової адміністрації - він виїжджав, щоб перевірити ті райони Лисичанська, де були максимальні прильоти.



Також росіяни по черзі відкрили вогонь у районі трьох мостів.



Ворог завдав авіаудари по Устинівці, Малорязанцеву, Білогорівці та Гірському. Тривають бої поблизу Миколаївки.



Внаслідок обстрілів зруйновано понад десять багатоповерхівок, приватні будинки, будівлю відділу поліції. Наразі виявлено тіло одного загиблого. Поранену жінку одразу евакуювали до Краматорська.



Також серйозні руйнування у Гірському – пошкоджено 13 будинків, Новоіванівці – сім, у Врубівці зруйновано ліцей.



Штурмові дії російської армії поблизу Білої Гори та Сиротиного нині безрезультатні.