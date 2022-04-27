На Луганщині знайшли священника, який співпрацював з ворогом

10:32 27 квітня Київ, Україна

У Сєвєродонецьку священник московського патріархату співпрацював із ворогом.

Про це у Telegram повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.



Правоохоронці перевірили мобільний телефон священника Української православної церкви московського патріархату. Виявилося, чоловік працював на окупантів та передав їм інформацію про українських військових.