На Луганщині знайшли священника, який співпрацював з ворогом

10:32 27 квітня Київ, Україна

У Сєвєродонецьку священник московського патріархату співпрацював із ворогом.

Про це у Telegram повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Правоохоронці перевірили мобільний телефон священника Української православної церкви московського патріархату. Виявилося, чоловік працював на окупантів та передав їм інформацію про українських військових.
"У телефоні було виявлено листування з представниками незаконних збройних формувань, у якому цей громадянин передавав відомості щодо чисельності, дислокації, озброєння військових Збройних сил України", - написав Гайдай.