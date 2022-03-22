На Луганщині ліквідовано схованку з боєприпасами бойовиків

08:32 24 червня Київ, Україна

Служба безпеки України виявила схрон боєприпасів на Луганщині, що належав учасникам незаконного збройного формування "Всевеликого війська Донського".

За оперативними даними, схованку відкрили в 2014. Зловмисники активно брали участь в бойових діях проти сил антитерористичної операції, інформує пресцентр СБУ.





Бойовики закопали зброю і боєприпаси на відкритій місцевості поблизу пасажирської залізничної зупинки в місті Щастя і автомобільної траси Старобільськ-Донецьк.

У схованці правоохоронці також виявили:



12 гранатометних пострілів ВОГ-17;

90 вишибних зарядів до мінометних мін калібру 82 мм;

більше ніж 400 патронів різного калібру;

підривник артилерійського снаряда.



Зараз вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України для встановлення та притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.



Вилучення засобів ураження проводилося у взаємодії з підрозділами Національної поліції і Держслужби з надзвичайних ситуацій.