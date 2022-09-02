На Луганщині інформатора росії засудили до 12 років позбавлення волі

17:32 11 серпня Київ, Україна

Лисичанська окружна прокуратура Луганської області засудила до 12 років позбавлення волі інформатора спецслужби росії, який допомагав вести бойові дії проти ЗСУ.

Про це 11 серпня повідомляє Офіс Генерального прокурора.



Встановлено, що уродженця Ялти АР Крим було завербовано фсб під час відбування покарання в росії. За тиждень до вторгнення військових країни-агресора в Україну він перетнув держкордон і прибув до Лисичанська, де мав виконувати ворожі вказівки.



Прокурори довели, що у квітні 2022 року російський інформатор збирав та надавав розвідувальні дані про дислокацію та переміщення військовослужбовців та техніки ЗСУ у Лисичанську. Він повідомляв своєму куратору зі спецслужби про "прильоти", передавав координати позицій українських військових та коригував вогонь російської артилерії для забезпечення точності обстрілів. Зібрану інформацію надсилав через месенджер, за що отримував гроші. Після кількох днів передачі цілей для обстрілів української армії коригувальник був затриманий.



Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося ГУ Нацполіції у Луганській області спільно з ГУ СБУ у Донецькій та Луганській областях.