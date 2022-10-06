На Луганщині для мобілізації громадян росіяни ходять по дворах та роздають повістки "усім поспіль"

13:10 06 жовтня Київ, Україна

Військові росії розпочали "часткову" мобілізацію на тимчасово захоплених територіях Луганської області.



Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"У Старобільському та Кремінському районах окупанти розпочали часткову мобілізацію. Чому не примусову, а саме часткову - пояснюють просто: нібито ці території - вже частина росії, а там оголошено часткову мобілізацію", - зазначив він.

Глава ОВА наголосив, що для мобілізації громадян окупанти ходять по дворах і роздають повістки "всім поспіль".