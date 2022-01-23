На Луганщині страйкують гірники - вимагають виплату боргів із зарплати

На Луганщині через заборгованість з виплати зарплат працівникам ВП шахта "Гірська" відкрито кримінальну справу.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції Луганської області.

5 травня в поліцію міста Попасна (Луганська область) надійшло повідомлення про те, що на ВП шахта "Гірська" ДП "Первомайськвугілля" проводиться страйк, під час якого 14 шахтарів не піднімаються на поверхню, вимагаючи виплати заборгованості по заробітній платі.

На сьогодні гірникам виплачено лише по 50% заробітної плати за січень-березень, а працівники непромислової групи взагалі з початку року не отримували зароблених коштів.



Критична ситуація на шахті й із засобами індивідуального захисту: на 1100 підземних працівників лише 180 саморятівників.