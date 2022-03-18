На Крим обрушилися зливи: місто Керч перетворилося на Венецію

14:28 17 червня Київ, Україна

Крим страждає через несприятливі погодні умови, вночі 17 червня на півострові випали дві місячні норми опадів, більше за всіх постраждало місто Керч.



У центральній частині Криму дощі були слабші, повідомляє ТАСС.





Понад 200 домоволодінь в Керчі були підтоплені, лікарні і частина міста залишилися без електрики через сильні зливи. Введено режим надзвичайної ситуації. Почалася евакуація людей.

По всьому Криму оголосили штормове попередження в зв'язку з несприятливими погодними умовами.

На думку відомого експерта-кліматолога, аномальні опади можуть бути пов'язані з торішніми спробами російської влади маніпулювати погодою і викликати штучні дощі. "Намагаючись вирішити нерозв'язну проблему посухи, окупаційна влада звернулася до горе-вчених, які почали розкидати йодид срібла з літаків. Цей безвідповідальний експеримент може мати далекосяжні наслідки, природний баланс в атмосфері зруйнований. Засухи можуть чергуватися з повенями. Це можна порівняти з Чорнобилем", - сказав експерт.

"Глава" Криму Сергій Аксьонов примчав в затоплене місто і на човні проплив в проблемних місцях.

За моторним човном пливли три людини, на яких ніхто не звертає уваги, з чого випливає висновок, що це охоронці глави, яким не вистачило місць у човні.