Крим страждає через несприятливі погодні умови, вночі 17 червня на півострові випали дві місячні норми опадів, більше за всіх постраждало місто Керч.
У центральній частині Криму дощі були слабші, повідомляє ТАСС.
У центральній частині Криму дощі були слабші, повідомляє ТАСС.
Понад 200 домоволодінь в Керчі були підтоплені, лікарні і частина міста залишилися без електрики через сильні зливи. Введено режим надзвичайної ситуації. Почалася евакуація людей.
По всьому Криму оголосили штормове попередження в зв'язку з несприятливими погодними умовами.
На думку відомого експерта-кліматолога, аномальні опади можуть бути пов'язані з торішніми спробами російської влади маніпулювати погодою і викликати штучні дощі.
"Глава" Криму Сергій Аксьонов примчав в затоплене місто і на човні проплив в проблемних місцях.
За моторним човном пливли три людини, на яких ніхто не звертає уваги, з чого випливає висновок, що це охоронці глави, яким не вистачило місць у човні.
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