На Кремінському напрямку фіксується максимальна ескалація

10:36 08 лютого Київ, Україна

На фронті на Луганщині максимальна ескалація спостерігається на Кремінському напрямку. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Якщо взяти Сватівсько-Кремінський напрямок та Білогорівку, то напевно, на Кремінському напрямку зараз максимальна ескалація, максимальна кількість обстрілів та спроб прорвати наші Сили оборони. Це практично щоденні атаки невеликими групами, до взводу, але постійними хвилями. Іноді це відбувається за допомогою тяжкої техніки", - уточнив він.

Глава ОВА зазначив, що поблизу Білогорівки у ворога немає успіхів – ЗСУ відбивають усі спроби атак.



Гайдай додав, що росіяни щодня втрачають на Луганщині десятки людей загиблими, а якщо рахувати безповоротні втрати та санітарні – то до сотні.