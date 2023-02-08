На Кремінському напрямку фіксується максимальна ескалація

На фронті на Луганщині максимальна ескалація спостерігається на Кремінському напрямку. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
Глава ОВА зазначив, що поблизу Білогорівки у ворога немає успіхів – ЗСУ відбивають усі спроби атак.
Гайдай додав, що росіяни щодня втрачають на Луганщині десятки людей загиблими, а якщо рахувати безповоротні втрати та санітарні – то до сотні.
Гайдай додав, що росіяни щодня втрачають на Луганщині десятки людей загиблими, а якщо рахувати безповоротні втрати та санітарні – то до сотні.
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