На Кременчуцькій ТЕЦ під час розбирання завалів виникла пожежа – мер

12:47 22 серпня Київ, Україна

На Кременчуцькій ТЕЦ під час розбирання завалів виникла пожежа – горять залишки мастила.

Про це у Telegram повідомив мер Кременчука Віталій Малецький.

"Під час розбирання завалів на ТЕЦ сталося займання залишків мастила та будівельного сміття. На ліквідації пожежі працюють підрозділи ДСНС. Даних про постраждалих немає. Причини пожежі встановлюються", - наголосив чиновник.

Як повідомлялося, 24 квітня росіяни здійснили обстріл Кременчуцької теплоелектроцентралі та Кременчуцького нафтопереробного заводу.



Після цього стала проблемною ситуація з опаленням квартир, у зв'язку з чим начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомляв, що Кременчуцьку ТЕЦ намагатимуться відновити на початок опалювального сезону, але закликав городян шукати альтернативні джерела тепла. ТЕЦ у разі відновлення працюватиме на мінімальній потужності.