На Кременчуцькій ТЕЦ під час розбирання завалів виникла пожежа – мер

На Кременчуцькій ТЕЦ під час розбирання завалів виникла пожежа – горять залишки мастила.
Про це у Telegram повідомив мер Кременчука Віталій Малецький.
Як повідомлялося, 24 квітня росіяни здійснили обстріл Кременчуцької теплоелектроцентралі та Кременчуцького нафтопереробного заводу.
Після цього стала проблемною ситуація з опаленням квартир, у зв'язку з чим начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомляв, що Кременчуцьку ТЕЦ намагатимуться відновити на початок опалювального сезону, але закликав городян шукати альтернативні джерела тепла. ТЕЦ у разі відновлення працюватиме на мінімальній потужності.
Після цього стала проблемною ситуація з опаленням квартир, у зв'язку з чим начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомляв, що Кременчуцьку ТЕЦ намагатимуться відновити на початок опалювального сезону, але закликав городян шукати альтернативні джерела тепла. ТЕЦ у разі відновлення працюватиме на мінімальній потужності.
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