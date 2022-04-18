На крейсері "москва" загинули 37 людей, близько 100 зникли безвісти

19:52 18 квітня Київ, Україна

37 членів екіпажу ракетного крейсера "москва" загинули, 15 квітня їхні тіла доставили до Севастополя. Повідомило «Медузі» джерело, близьке до командування чорноморського флоту.

Раніше про те, що на «москві» загинули приблизно 40 моряків, повідомляла з посиланням на матір одного з членів екіпажу «Нова газета. Європа».