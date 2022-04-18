На крейсері "москва" загинули 37 людей, близько 100 зникли безвісти

37 членів екіпажу ракетного крейсера "москва" загинули, 15 квітня їхні тіла доставили до Севастополя. Повідомило «Медузі» джерело, близьке до командування чорноморського флоту.
Раніше про те, що на «москві» загинули приблизно 40 моряків, повідомляла з посиланням на матір одного з членів екіпажу «Нова газета. Європа».
Ще близько ста людей, за даними співрозмовника, поранено. Є й зниклі безвісти — їхня точна кількість невідома. Загалом на судні було близько 500 осіб.
Офіційно міноборони рф не повідомляло про загиблих членів екіпажу "москви". Більше того, російське військове відомство заявляло, що екіпаж крейсера евакуйовано «у повному складі». Проте на церемонії прощання з кораблем, що відбулася у Севастополі 15 квітня, журналісти помітили жалобну стрічку з написом «Кораблю та морякам». Наступного дня російське міноборони опублікувало відео із зустрічі головнокомандувача вмф Миколи Євменова з моряками крейсера «москва», що затонув, на відео було близько 100 моряків.
Крім того, російське міноборони стверджує, що причиною загибелі крейсера "москва" стала "детонація боєзапасу, що сталася внаслідок пожежі", після чого він затонув під час буксирування через шторм. Українська сторона заявляє, що корабель був уражений ракетами "Нептун". Джерело «Медузи», близьке до командування чорноморського флоту, підтвердило, хто крейсер затонув після української атаки.
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