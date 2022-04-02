На кладовищі в Конотопі зґвалтували дівчинку. Ґвалтівника затримали

Навіть серед запеклих злочинців ґвалтівників зневажають, а якщо зґвалтування скоєно над дитиною - ґвалтівнику загрожує розправа від сусідів по нарах. Жахливий злочин було скоєно в Конотопі Сумської області. Нелюд зловив 14-річну дівчинку, затягнув на цвинтар і зґвалтував. За повідомленням управління Нацполіції, правоохоронці вже затримали злочинця і оголосили йому про підозру.
Про злочин в поліцію повідомила сама потерпіла. На місце події негайно виїхало керівництво Головного управління поліції області, Конотопського відділу та слідчо-оперативна група поліції.
В ході проведення слідчо-розшукових заходів працівники поліції оперативно встановили особу зловмисника. Ним виявився раніше судимий 31-річний житель районного центру.
Чоловіка затримали. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
Йому оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого статтею про зґвалтування (ч.3 ст.152 КК України). А за фактом нападу стосовно зловмисника відкрите провадження за ознаками статті про розбій (ч.1 ст.187 КК України).
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі