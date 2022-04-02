На кладовищі в Конотопі зґвалтували дівчинку. Ґвалтівника затримали

15:11 08 листопада Київ, Україна

Навіть серед запеклих злочинців ґвалтівників зневажають, а якщо зґвалтування скоєно над дитиною - ґвалтівнику загрожує розправа від сусідів по нарах. Жахливий злочин було скоєно в Конотопі Сумської області. Нелюд зловив 14-річну дівчинку, затягнув на цвинтар і зґвалтував. За повідомленням управління Нацполіції, правоохоронці вже затримали злочинця і оголосили йому про підозру.

Про злочин в поліцію повідомила сама потерпіла. На місце події негайно виїхало керівництво Головного управління поліції області, Конотопського відділу та слідчо-оперативна група поліції.

"Як встановили правоохоронці, зловмисник, побачивши дівчину, яка йшла темною вулицею, наздогнав її і силою затягнув на цвинтар, де і зґвалтував. Після чого зник у невідомому напрямку, прихопивши з собою її мобільний телефон", - йдеться в повідомленні.

В ході проведення слідчо-розшукових заходів працівники поліції оперативно встановили особу зловмисника. Ним виявився раніше судимий 31-річний житель районного центру.

Чоловіка затримали. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Йому оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого статтею про зґвалтування (ч.3 ст.152 КК України). А за фактом нападу стосовно зловмисника відкрите провадження за ознаками статті про розбій (ч.1 ст.187 КК України).