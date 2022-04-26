На Кіровоградщині під час відпочинку з батьками втопилися двоє дітей

06:39 26 липня Київ, Україна

Дві маленькі дівчинки потонули у водоймі, на яку прийшли відпочивати разом з батьками. Трагедія сталася на Кіровоградщині в с. Коротяк, дітям було 7 і 8 років.



Про це в неділю, 25 липня, повідомили в ГУ ДСНС Кіровоградської області.



На момент трагедії дорослі знаходилися поруч з водоймою, де грали діти. Однак в якийсь момент близькі дівчаток втратили їх з поля зору.



О 16.00 місцеві жителі підняли тіло першої дитини, о 22.00 водолази ДСНС знайшли і підняли тіло другої дівчинки.



Рятувальники звернулися до дорослих і попросили не випускати дітей з виду біля водойм і завжди супроводжувати їх у воді, а також використовувати рятувальні жилети і не використовувати не призначені для купання плавзасоби.