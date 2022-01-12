На Кіровоградщині чоловік продавав до 10 кг пороху на день

18:26 28 квітень Київ, Україна

Житель Олександрії шукав потенційних клієнтів на вибухові речовини на спеціалізованих інтернет-платформах, а домовившись про продаж, переправляв товар через послуги поштового зв'язку.



Про це повідомляє пресцентр Про це повідомляє пресцентр СБУ

За даними СБУ, чоловік поставляв своїм "клієнтам" до 10 кг пороху на день. За попередньою інформацією, завдяки нелегального бізнесу чоловік отримав "прибуток" в мільйони гривень. Перевіряється інформація про використання цього пороху для підпільного виробництва боєприпасів.



За даними слідства, протиправну діяльність організував житель Олександрії Кіровоградської області. Чоловік продавав гуртові партії пороху іноземного виробництва в різні регіони країни. Для пошуку клієнтів він використовував спеціалізовані інтернет-платформи і переправляв товар замовникам через послуги поштового зв'язку. Гроші за продаж вибухової речовини зловмисник отримував на банківську картку.



Під час слідчих дій правоохоронці виявили у підозрюваного:



- понад 100 кг іноземної вибухової речовини;

- реактивну протитанкову гранату;

- кілька одиниць вогнепальної зброї, в тому числі автомат Калашникова, пістолет-кулемет Шпагіна і пістолет ТТ;

- майже 2 тис. патронів різного калібру.



Зараз зловмисникові повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.



В рамках кримінального провадження тривають слідчо-оперативні дії по встановленню всіх обставин правопорушення, перш за все джерел надходження пороху з-за кордону.