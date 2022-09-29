На Київщині затримали колаборанта, який керував окупованим селом

Служба безпеки України затримала російського поплічника, якого під час окупації Київської області призначили так званим "заступником голови Димерської селищної ради".
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Він забезпечував пальним військову техніку загарбників, налагодив постачання газу, електроенергії та продуктів у місця базування ворога.
Крім того, колаборант брав участь у допитах незаконно ув'язнених громадян, зокрема, представників Товариства Червоного Хреста України. Росіяни "вибивали" з них інформацію про місця дислокації підрозділів Сил оборони та адреси учасників АТО. У разі відмови здавати українських воїнів ворог застосовував до людей психологічний тиск, насильство та погрози фізичної розправи.
Свої злочинні дії зловмисник координував із командиром підрозділу окупантів, полковником із рф із позивним "батько Кирило".
За даними слідства, колаборантом є місцевий підприємець, який добровільно погодився співпрацювати з агресорами на посаді "заступника голови Димерської селищної ради" та "директора комбінату комунальних підприємств".
Там ворожий поплічник облаштував своє робоче місце та проводив зустрічі з місцевими жителями, яких намагався залучити до співпраці з окупантами.
Після звільнення Димера зловмисник ховався від правосуддя на території інших регіонів України. Але співробітники Служби безпеки встановили його місцезнаходження та затримали.
Слідчі СБУ повідомили затриманого про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Солом'янський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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