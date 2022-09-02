На Київщині взяли під арешт ще одного зрадника

Зрадника, який допомагав росії окупувати Київ, засуджено до ув'язнення.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Броварський районний суд Київської області визнав винним у державній зраді та засудив до 15 років позбавлення волі 58-річного мешканця села Перемога Броварського району.
Броварський районний суд Київської області визнав винним у державній зраді та засудив до 15 років позбавлення волі 58-річного мешканця села Перемога Броварського району.
Крім того, зрадник допомагав окупантам мародерити: "наводив" на покинуті будинки та "долучався до процесу", а в обмін на свою лояльність отримав від ворожих загарбників "гарантії особистої безпеки".
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