На Київщині взяли під арешт ще одного зрадника

19:31 09 серпня Київ, Україна

Зрадника, який допомагав росії окупувати Київ, засуджено до ув'язнення.





Броварський районний суд Київської області визнав винним у державній зраді та засудив до 15 років позбавлення волі 58-річного мешканця села Перемога Броварського району. Про це повідомляє пресслужба СБУ Броварський районний суд Київської області визнав винним у державній зраді та засудив до 15 років позбавлення волі 58-річного мешканця села Перемога Броварського району.

"Встановлено, що з початку тимчасової окупації частини Київщини зрадник ініціативно пішов на співпрацю із представниками збройних сил росії. Він надавав окупантам інформацію про розташування блок-постів територіальної оборони; вичерпні досьє на місцевих мешканців, включаючи адреси проживання, вид професійної діяльності та ідейні переконання; "здавав" співробітників правоохоронних органів, військовослужбовців, представників ТРО та членів їхніх сімей", - йдеться у повідомленні СБУ.

Крім того, зрадник допомагав окупантам мародерити: "наводив" на покинуті будинки та "долучався до процесу", а в обмін на свою лояльність отримав від ворожих загарбників "гарантії особистої безпеки".