На Київщині російська ракета влучила у Голосіївський район, є жертви

11:47 26 січня Київ, Україна

Глава Києва Віталій Кличко повідомив, що російська ракета влучила в нежитлову забудову в Голосіївському районі, в результаті загинула людина, ще двох постраждалих госпіталізовано.



Про це повідомив Кличко у Telegram, КМВА.

"Внаслідок влучення ракети в нежитлову забудову в Голосіївському районі поки є інформація про одного загиблого та двох поранених. Постраждалих госпіталізували медики", - зазначив Кличко.



Водночас у КМВА повідомили, що у Голосіївському районі впали частини ракети та додали, що інформація уточнюється.



При цьому речник КМВА Михайло Шаманов в ефірі телемарафону зазначив, що в Голосіївському районі впала частина ракети.



За його словами, внаслідок влучення загинув 55-річний чоловік.



Шаманов закликав не знімати роботу української ППО та не публікувати фото та відео уламків російських ракет.



Також вибухи пролунали у Дніпровському районі столиці. Кличко повідомив, що всі служби прямують на місце.