На Київщині російська ракета влучила у Голосіївський район, є жертви

Глава Києва Віталій Кличко повідомив, що російська ракета влучила в нежитлову забудову в Голосіївському районі, в результаті загинула людина, ще двох постраждалих госпіталізовано.
Про це повідомив Кличко у Telegram, КМВА.
Про це повідомив Кличко у Telegram, КМВА.
Водночас у КМВА повідомили, що у Голосіївському районі впали частини ракети та додали, що інформація уточнюється.
При цьому речник КМВА Михайло Шаманов в ефірі телемарафону зазначив, що в Голосіївському районі впала частина ракети.
За його словами, внаслідок влучення загинув 55-річний чоловік.
Шаманов закликав не знімати роботу української ППО та не публікувати фото та відео уламків російських ракет.
Також вибухи пролунали у Дніпровському районі столиці. Кличко повідомив, що всі служби прямують на місце.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі