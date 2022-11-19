На Київщині викрили схему підробки ліків проти раку

12:35 18 листопада Київ, Україна

У столиці та області викрили угруповання, причетне до підробки ліків проти онкологічних захворювань.



Про це повідомляють у Держприкордонслужбі України.

"Оперативні співробітники Держприкордонслужби, слідчі Головного слідчого управління Нацполіції, прокурори Офісу Генерального прокурора за силової підтримки прикордонного спецпідрозділу ДОЗОР провели низку санкціонованих обшуків у Києві та Київській області. У ході обшуків було вилучено велику кількість ліків невідомого походження, а також техніку та кошти у різній валюті", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що всі локації, де проводилися слідчі дії, належать групі фігурантів із підробки ліків проти онкологічних захворювань.



Продовжуються слідчі дії.