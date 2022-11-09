На Київщині викрили 9 сутенерів, які вербували жінок

У Києві розкрили дві злочинні групи, які вербували жінок для сексуальної експлуатації за кордоном та в Україні. Затриманим інкриміновано торгівлю людьми та сутенерство або залучення особи до проституції. Про це 8 листопада повідомляє Офіс Генерального прокурора.
За даними слідства, злочинна група з трьох мешканців столиці, діючи у змові з громадянином Королівства Марокко, підшукувала привабливих жінок серед колишніх учасниць конкурсів краси, ведучих популярних ток-шоу на телебаченні, Інстаграм-блогерів. Вони пропонували їм працевлаштування у Королівстві Марокко у модельному бізнесі. Проте справжньою метою було переправлення дівчат за кордон для надання послуг інтимного характеру бізнесменам на території міста Маракеш.
Між учасниками злочинної групи було чітке розподілення обов'язків. Один із них відповідав за оформлення віз, двоє інших мали організувати переміщення жінок через кордон.
У ході проведення слідчих та оперативних заходів двох учасників злочинної схеми було викрито при спробі переправити через кордон 20 жінок.
Наразі їм повідомили про підозру за фактом торгівлі людьми (ч. 2 ст. 149 КК України). Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.
У ході документування цього злочину правоохоронці викрили ще одну групу осіб, які організували на території міста Київ та інших регіонів України діяльність щодо надання послуг сексуального характеру за грошову винагороду. За допомогою спеціаліста в IT-сфері учасники групи створили 10 Telegram-каналів та 4 WhatsApp групи, за допомогою яких залучали дівчат до проституції. Вартість інтимних послуг складала від 700 до 3000 доларів США на годину.
В рамках слідства правоохоронці провели понад 30 обшуків на місцях проживання учасників групи та в їхніх автомобілях. Вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи та близько 60 банківських карток.
За клопотанням прокуратури судом накладено арешти на банківські рахунки фігурантів та рахунки, використані ними під час злочинної діяльності, а також на транспортні засоби підозрюваних.
Групі осіб повідомлено про підозру в сутенерстві та залучення особи до заняття проституцією (ч. 2 ст. 303 КК України).
За даними слідства, злочинна група з трьох мешканців столиці, діючи у змові з громадянином Королівства Марокко, підшукувала привабливих жінок серед колишніх учасниць конкурсів краси, ведучих популярних ток-шоу на телебаченні, Інстаграм-блогерів. Вони пропонували їм працевлаштування у Королівстві Марокко у модельному бізнесі. Проте справжньою метою було переправлення дівчат за кордон для надання послуг інтимного характеру бізнесменам на території міста Маракеш.
Між учасниками злочинної групи було чітке розподілення обов'язків. Один із них відповідав за оформлення віз, двоє інших мали організувати переміщення жінок через кордон.
У ході проведення слідчих та оперативних заходів двох учасників злочинної схеми було викрито при спробі переправити через кордон 20 жінок.
Наразі їм повідомили про підозру за фактом торгівлі людьми (ч. 2 ст. 149 КК України). Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.
У ході документування цього злочину правоохоронці викрили ще одну групу осіб, які організували на території міста Київ та інших регіонів України діяльність щодо надання послуг сексуального характеру за грошову винагороду. За допомогою спеціаліста в IT-сфері учасники групи створили 10 Telegram-каналів та 4 WhatsApp групи, за допомогою яких залучали дівчат до проституції. Вартість інтимних послуг складала від 700 до 3000 доларів США на годину.
В рамках слідства правоохоронці провели понад 30 обшуків на місцях проживання учасників групи та в їхніх автомобілях. Вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи та близько 60 банківських карток.
За клопотанням прокуратури судом накладено арешти на банківські рахунки фігурантів та рахунки, використані ними під час злочинної діяльності, а також на транспортні засоби підозрюваних.
Групі осіб повідомлено про підозру в сутенерстві та залучення особи до заняття проституцією (ч. 2 ст. 303 КК України).
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