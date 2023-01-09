На Київщині сталася ДТП із 10 автомобілями через негоду

11:33 09 січня Київ, Україна

Вранці 9 січня на Житомирській трасі, що в районі села Макарів, на смузі руху у бік Києва зіткнулися близько 10 автомобілів.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Аварія сталася нібито через ожеледицю і неуважність водіїв - у машини, що вже зіткнулися, врізаються нові і нові авто, кількість збільшується.

Офіційної інформації про ДТП наразі немає.

Водіїв просять бути максимально уважними на дорогах і без потреби не виїжджати в місто на своєму автомобілі.