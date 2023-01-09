На Київщині сталася ДТП із 10 автомобілями через негоду

Вранці 9 січня на Житомирській трасі, що в районі села Макарів, на смузі руху у бік Києва зіткнулися близько 10 автомобілів.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Аварія сталася нібито через ожеледицю і неуважність водіїв - у машини, що вже зіткнулися, врізаються нові і нові авто, кількість збільшується.
Офіційної інформації про ДТП наразі немає.
Водіїв просять бути максимально уважними на дорогах і без потреби не виїжджати в місто на своєму автомобілі.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Аварія сталася нібито через ожеледицю і неуважність водіїв - у машини, що вже зіткнулися, врізаються нові і нові авто, кількість збільшується.
Офіційної інформації про ДТП наразі немає.
Водіїв просять бути максимально уважними на дорогах і без потреби не виїжджати в місто на своєму автомобілі.
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