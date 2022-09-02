13:23 02 вересня Київ, Україна

На Київщині триває ліквідація п'яти вогнищ займання торфовищ.



Про це повідомляє у п'ятницю, 2 вересня, управління ДСНС області.



Станом на 12:00 продовжується ліквідація:

2 вогнищ торф'яних пожеж у с. Соснівка та смт Димер Вишгородського району;

2 вогнищ торф'яних пожеж у с. Червоний Ріг та смт Гостомель Бучанського району;

1 вогнища торф'яної пожежі у с. Нові Безрадичі у Обухівському районі.

Через торф'яні пожежі Київ потрапив до першої трійки міст світу з найвищим рівнем забруднення повітря.