На Київщині триває ліквідація п'яти вогнищ займання торфовищ

13:23 02 вересня Київ, Україна

На Київщині триває ліквідація п'яти вогнищ займання торфовищ.

Про це повідомляє у п'ятницю, 2 вересня, управління ДСНС області.

Станом на 12:00 продовжується ліквідація:
  • 2 вогнищ торф'яних пожеж у с. Соснівка та смт Димер Вишгородського району;
  • 2 вогнищ торф'яних пожеж у с. Червоний Ріг та смт Гостомель Бучанського району;
  • 1 вогнища торф'яної пожежі у с. Нові Безрадичі у Обухівському районі.
Через торф'яні пожежі Київ потрапив до першої трійки міст світу з найвищим рівнем забруднення повітря.