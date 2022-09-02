На Київщині триває ліквідація п'яти вогнищ займання торфовищ.
Про це повідомляє у п'ятницю, 2 вересня, управління ДСНС області.
Станом на 12:00 продовжується ліквідація:
Про це повідомляє у п'ятницю, 2 вересня, управління ДСНС області.
Станом на 12:00 продовжується ліквідація:
- 2 вогнищ торф'яних пожеж у с. Соснівка та смт Димер Вишгородського району;
- 2 вогнищ торф'яних пожеж у с. Червоний Ріг та смт Гостомель Бучанського району;
- 1 вогнища торф'яної пожежі у с. Нові Безрадичі у Обухівському районі.
Через торф'яні пожежі Київ потрапив до першої трійки міст світу з найвищим рівнем забруднення повітря.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі