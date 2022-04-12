На Київщині поліція затримала злочинне угруповання, яке викрадало автомобілі преміум - класу

16:06 14 липня Київ, Україна

Співробітники правоохоронних органів затримали чотирьох чоловіків, які організували злочинне угруповання, для скоєння крадіжок елітних транспортних засобів на території Броварського та Бориспільського районів.



Про це повідомляє поліція Київської області в Фейсбуці.



"Встановлено, що організатором незаконної діяльності став 26-річний киянин, який вже притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини і в цей час знаходиться під слідством за збут наркотиків", - йдеться в повідомленні.



Правоохоронці провели шість санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів та в їхніх автомобілях і вилучили знаряддя злочинів, номерні знаки, наркотичні речовини, банківські картки, мобільні телефони.



Автозлодії затримані згідно зі ст. 208 (затримання уповноваженою посадовою особою) Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявилися молоді люди у віці від 26 до 31 року, уродженці Чернігівської області. Деякі раніше були судимі.



Підозрюваним інкримінують ч.3 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 8 до 12 років з конфіскацією майна або без такої. Вирішується питання про оголошення підозри. Запобіжний захід обере суд.