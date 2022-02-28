На Київщині поліціянти викрили наркоаграрія

Житель села Петрушки Бучацького району Київської області, в підвалі свого будинку облаштував конопляну ферму.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
Чоловік в приміщенні встановив датчики температури і вологості, спеціальне освітлення, лампи обігріву, вентилятори для сушки.
Під час обшуку були виявлені підвішені рослини конопель (40 кілограмів) і 25 одиниць різного устаткування для їхнього вирощування.
Після отримання результатів дослідження буде вирішуватися питання про повідомлення фігуранту підозри в скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів) та ч. 1 ст. 310 (Посів або вирощування снодійного маку чи конопель) КК України.
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