На Київщині поліціянти викрили наркоаграрія

15:08 31 травень Київ, Україна

Житель села Петрушки Бучацького району Київської області, в підвалі свого будинку облаштував конопляну ферму.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

"Незаконне вирощування рослин конопель організував 54-річний житель села Петрушки Бучацького району. Вартість вилученої наркосировини за цінами "чорного ринку" становить близько восьми мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.

Чоловік в приміщенні встановив датчики температури і вологості, спеціальне освітлення, лампи обігріву, вентилятори для сушки.

Під час обшуку були виявлені підвішені рослини конопель (40 кілограмів) і 25 одиниць різного устаткування для їхнього вирощування.

Після отримання результатів дослідження буде вирішуватися питання про повідомлення фігуранту підозри в скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів) та ч. 1 ст. 310 (Посів або вирощування снодійного маку чи конопель) КК України.