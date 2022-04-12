На Київщині окупанти знищили три села: на будинки людей скидали авіабомби

17:37 12 квітня Київ, Україна

У Вишгородському районі Київської області внаслідок російських обстрілів повністю знищено щонайменше три села.



Про це місцева влада розповіла Медійній ініціативі з прав людини.



Через смт Іванків, що є адміністративним центром громади, та навколишні села проходила наймасштабніша колона російської техніки, яка була в Україні. Йдеться про 60-кілометрову колону, яка потрапила на знімки американської супутникової компанії Maxar.

Російські війська на 40 днів фактично заблокували частину сіл, а ще частину, включаючи Іванків, окупували.





На трасі Київ – Овруч, якою рухалася колона, досі стоять автомобілі людей, які намагалися втекти від окупації у перші дні: їх росіяни розстрілювали.

Вони їхали і розстрілювали довкола. Якщо бував якийсь транспорт – стріляли не дивлячись”, – згадує місцева мешканка Тетяна.

Військові рф не заходили до лісу, але частина особового складу окупантів селилася у будинках селян у Феневичах та Приборську. Базувалися також на території лісгоспу біля села Шпілі та заходили до села Запрудка, де загарбники зґвалтували двох дівчат.

Одну бабусю вигнали з дому, сказали йти шукати інше житло. Ще одну сім'ю з дітьми-двійнятами теж вигнали, і в їхньому будинку жили. Ходили, заглядали в будинки, дивилися машини. У сусідів забрали машину на зразок бобик, а потім ще приїжджали забирали для неї запчастини”, – розповідає мешканка Приборська Ольга.

Внаслідок російської окупації знищеними виявилися три села – Тетерівське, Кухарі та Підгайне. У Підгайному та Тетерівському до повномасштабного вторгнення росії проживало понад 300 осіб, а в Кухарях – понад 700. Голова Іванківської селищної ради Тетяна Свириденко каже, що у Підгайній руйнації зазнали 90% будинків.

Росіяни скидали на населені пункти авіабомби. За підрахунком однієї з місцевих мешканок на ім'я Ніна, за 22 дні скинули понад 300 бомб.