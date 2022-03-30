На Київщині виявлено 80 несанкціонованих сміттєзвалищ

18:04 01 липня Київ, Україна

Несанкціоновані звалища на території Київської області завдали довкіллю шкоди на близько 50 мільйонів гривень.

Держекоінспекція України (ДЕІ) виявила за допомогою супутникових знімків 80 несанкціонованих сміттєзвалищ в Київській області загальною площею понад 900 га, повідомляє пресслужба відомства 1 липня.



За словами керівника ДЕІ Андрія Мальованого, на підставі цих знімків, за дорученням прем'єр-міністра України, здійснено контроль на п'яти суб'єктах господарювання і в органах місцевого самоврядування з 57 запланованих.

"Під час перевірок було виявлено низку екологічних порушень, в тому числі поховання відходів на звалищах без відповідних проєктів та дозвільних документів. Крім того, ДЕІ направила позовну заяву до суду про бездіяльність Баришівської сільради Київської області в сфері поводження з відходами та з вимогою вжити заходів щодо усунення несанкціонованих звалищ", - зазначив він.

За словами чиновника, сміття з нелегальних звалищ, в тому числі з токсичними і небезпечними речовинами, забруднює ґрунти, підземні водоносні горизонти, стає причиною пожеж, а також потрапляє в річки, які розносять відходи по всій Україні.