На Київщині вночі прогриміли понад п'ять вибухів - ЗМІ

У ніч проти 25 серпня на території Київської області пролунали вибухи.
Про це інформували очевидці у Telegram-каналах.
За їхніми даними, у Вишгородському районі пролунало п'ять чи шість вибухів. Є інформація, що спрацювала система протиповітряної оборони.
При цьому в місці одного з "прильотів" почалася пожежа.
Невдовзі голова Київщини Олексій Кулеба підтвердив вибухи у регіоні.
За їхніми даними, у Вишгородському районі пролунало п'ять чи шість вибухів. Є інформація, що спрацювала система протиповітряної оборони.
При цьому в місці одного з "прильотів" почалася пожежа.
Невдовзі голова Київщини Олексій Кулеба підтвердив вибухи у регіоні.
Також у Мережі повідомлялося про вибухи у Миколаєві, Кривому Розі та Дніпрі. Офіційної інформації наразі немає.
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