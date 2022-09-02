На Київщині вночі прогриміли понад п'ять вибухів - ЗМІ

07:50 25 серпня Київ, Україна

У ніч проти 25 серпня на території Київської області пролунали вибухи.

 
Про це інформували очевидці у Telegram-каналах.

За їхніми даними, у Вишгородському районі пролунало п'ять чи шість вибухів. Є інформація, що спрацювала система протиповітряної оборони.

При цьому в місці одного з "прильотів" почалася пожежа.

Невдовзі голова Київщини Олексій Кулеба підтвердив вибухи у регіоні.
 
"Є інформація про кілька звуків вибухів в одній із громад Вишгородського району. Інформацію уточнюємо. Екстрені служби вже працюють", - написав він.
 
Також у Мережі повідомлялося про вибухи у Миколаєві, Кривому Розі та Дніпрі. Офіційної інформації наразі немає.