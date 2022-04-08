На Київщині тижнева комендантська година, перевірка транспорту: ловлять мародерів

12:29 07 квітня Київ, Україна

Після звільнення населених пунктів на Київщині проводиться ретельна робота з очищення території не лише від вибухонебезпечних предметів. Не меншу загрозу становлять залишки окупантів, їхніх помічників і мародери.



У Київській області посилили перевірку автотранспорту та ввели тижневу комендантську годину. На цьому наголосив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко в ефірі телемарафону.



Таку тривалу комендантську годину Денисенко пояснив необхідністю розмінування територій, і запобігання випадкам мародерства. Правоохоронці працюють разом із представниками тероборони та місцевими жителями.



Денисенко додав, що автомобілі з викраденими речами під час перевірок траплялися, та наголосив, що це тема окремої розмови.



Раніше повідомлялося про семиденну комендантську годину в Гостомелі. А в Бучі нацгвардійці затримали та передали поліціянтам трьох мародерів, у яких у ангарі біля будинку була велика кількість майна, походження якого вони не змогли пояснити.