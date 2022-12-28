На Київщині заарештували колаборанта зі Сватового

11:47 28 грудня Київ, Україна

Голову підприємства зі Сватового Луганської області повідомлено про підозру у колабораційній діяльності. Про це повідомляють в Офісі Генпрокурора України.

"За даними слідства, у квітні 2022 року директор одного з комунальних підприємств у м. Сватове вступив у злочинну змову з окупаційною адміністрацією росії й представниками так званої "ЛНР." На захопленому комунальному підприємстві була незаконно створена та організована робота так званого "Муніципального підприємства "Благоустрій Сватівського району"". Підозрюваний добровільно став його директором. На цій псевдопосаді чоловік виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції в органах окупаційної влади країни-агресора", - йдеться у повідомленні.

У СБУ додали, що колаборант також виконував вказівку москви про перейменування вулиць захопленого міста "радянськими" назвами. Для цього особисто підписував відповідні розпорядчі документи та контролював процес радянізації міської інфраструктури.



Правоохоронці затримали чоловіка 26 грудня 2022 року у Києві. Підозрюваного утримують під вартою.