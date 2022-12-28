На Київщині заарештували колаборанта зі Сватового

Голову підприємства зі Сватового Луганської області повідомлено про підозру у колабораційній діяльності. Про це повідомляють в Офісі Генпрокурора України.
У СБУ додали, що колаборант також виконував вказівку москви про перейменування вулиць захопленого міста "радянськими" назвами. Для цього особисто підписував відповідні розпорядчі документи та контролював процес радянізації міської інфраструктури.
Правоохоронці затримали чоловіка 26 грудня 2022 року у Києві. Підозрюваного утримують під вартою.
Правоохоронці затримали чоловіка 26 грудня 2022 року у Києві. Підозрюваного утримують під вартою.
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