На Івано-Франківщині жінка на авто в'їхала у дах будинку

На жаль, ДТП з автомобілем, що врізалося в стовп, паркан або стіну, стало звичайним у нашій країні. Але таранити на автомобілі дах житлового будинку – це раніше було під силу лише літакам. Але в ці святкові дні трапляються «дива».

Як повідомила ДСНС України, сьогодні, 7 січня, у селі Соколівка Косівського району Івано-Франківської області сталася незвичайна ДТП. Як з'ясували рятувальники, що прибули на місце, дах будинку протаранив автомобіль, що злетів з дороги. За кермом авто була жінка. Прикарпатські рятувальники змогли благополучно витягти жінку-водія з автомобіля та передали її лікарям швидкої медичної допомоги.









