На Івано-Франківщині пройшли зимові навчання бригади ЗСУ Едельвейси

На Івано-Франківщині, на базі полігону ЗСУ, відбулися зимові військові навчання 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади ЗСУ Едельвейси.
Фото опубліковані на сторінці бригади в Facebook.
"Найбільш шикарний досвід з'являється тоді, коли маєш можливість постріляти як в житті - з противником. Лазертаг - це круто. А природа і полігонне зимове повітря, взагалі супер", - йдеться у підписі до фотографій.
Бригади базується в Коломиї Івано-Франківської області. Символом бригади є емблема гірничо-піхотних частин із зображенням едельвейса і схрещених гуцульських топірців на щитку з номером бригади римською цифрою.
"Найбільш шикарний досвід з'являється тоді, коли маєш можливість постріляти як в житті - з противником. Лазертаг - це круто. А природа і полігонне зимове повітря, взагалі супер", - йдеться у підписі до фотографій.
Бригади базується в Коломиї Івано-Франківської області. Символом бригади є емблема гірничо-піхотних частин із зображенням едельвейса і схрещених гуцульських топірців на щитку з номером бригади римською цифрою.
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