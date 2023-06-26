На Івано-Франківщині пройшли зимові навчання бригади ЗСУ Едельвейси

13:04 08 лютого Київ, Україна

На Івано-Франківщині, на базі полігону ЗСУ, відбулися зимові військові навчання 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади ЗСУ Едельвейси.

Фото опубліковані на сторінці бригади в Facebook.



"Найбільш шикарний досвід з'являється тоді, коли маєш можливість постріляти як в житті - з противником. Лазертаг - це круто. А природа і полігонне зимове повітря, взагалі супер", - йдеться у підписі до фотографій.



Бригади базується в Коломиї Івано-Франківської області. Символом бригади є емблема гірничо-піхотних частин із зображенням едельвейса і схрещених гуцульських топірців на щитку з номером бригади римською цифрою.



