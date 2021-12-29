На Івано-Франківщині під час пожежі в реанімації живцем згоріли пацієнти

11:05 29 грудень Київ, Україна

Минулого вівторка в місті Косів Івано-Франківської області в палаті реанімаційного відділення районної лікарні виникла пожежа.



Про це йдеться у зведенні про надзвичайні ситуації Держслужби з НС України.



Відомо, що пригода сталася увечері о 21.22. Займання вдалося ліквідувати до 22:00. За підсумком інциденту, у палаті реанімації загинули двоє пацієнтів. Ще четверо сильно постраждали, медики говорять про значні опіки тіла.



«До прибуття підрозділів персоналом лікарні евакуйовано 12 хворих. Вогнем пошкоджено палату, медичне обладнання та ліжка на площі 55 м2», – зазначили у повідомленні.