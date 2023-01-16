На Хмельницькій АЕС проводяться заходи щодо безпеки - СБУ

14:42 16 січня Київ, Україна

Фахівці Служби безпеки України проводять заходи щодо безпеки на Хмельницькій атомній електростанції.



Про це повідомила пресслужба ХАЕС у понеділок, 16 січня.

"Управлінням СБУ у Хмельницькій області проводяться заходи щодо безпеки у місті Нетішин та на об'єктах ВП ХАЕС", – йдеться у повідомленні.

На АЕС попередили громадян про заборону фото- відеофіксації та неприпустимість поширення в соціальних мережах або загальнодоступних чатах переміщення української військової техніки та дій військовослужбовців та правоохоронців, залучених до проведення цих заходів.