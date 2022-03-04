На Хмельниччині затримано групу "чорних лісорубів", які промишляли в заповіднику "Подільські Товтри"

12:12 04 червень Київ, Україна

Співробітниками СБУ в Хмельницькій області була припинена незаконна вирубка деревини в заповідній зоні, яка завдала непоправної шкоди екосистемі України.



Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Дії зловмисників завдали державі збитків на десятки млн грн.



За даними попереднього розслідування, організував незаконну вирубку та збут лісоматеріалів місцевий підприємець і четверо його спільників. Співробітники спецслужби задокументували низку фактів самовільної вирубки лісу. Тільки на одній з ділянок зловмисники знищили майже сотню дерев цінних порід, вартість яких на чорному ринку становить 1 млн грн.



Оперативники СБУ затримали п'ятьох фігурантів на гарячому: вони намагалися вивезти чергову партію незаконно зрубаної деревини.



Правоохоронці провели 10 санкціонованих обшуків за місцем проживання учасників групи і на об'єктах лісового господарства. За результатами слідчих дій вилучено:



- велику партію лісопродукції, вартість якої встановлюється;

- чорнові записи, що містять докази протиправних дій;

- вантажну техніку та спецобладнання.



Всім затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину організованою групою), ч. 4 ст. 246 (незаконна вирубка або збут лісу, вчинена організованою групою) Кримінального кодексу України.



Триває досудове слідство.



Заходи з викриття зловмисників проводилися спільно з УСР і слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.