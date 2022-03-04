На Хмельниччині затримано групу "чорних лісорубів", які промишляли в заповіднику "Подільські Товтри"

Співробітниками СБУ в Хмельницькій області була припинена незаконна вирубка деревини в заповідній зоні, яка завдала непоправної шкоди екосистемі України.
Про це повідомили в пресслужбі СБУ.
Дії зловмисників завдали державі збитків на десятки млн грн.
За даними попереднього розслідування, організував незаконну вирубку та збут лісоматеріалів місцевий підприємець і четверо його спільників. Співробітники спецслужби задокументували низку фактів самовільної вирубки лісу. Тільки на одній з ділянок зловмисники знищили майже сотню дерев цінних порід, вартість яких на чорному ринку становить 1 млн грн.
Оперативники СБУ затримали п'ятьох фігурантів на гарячому: вони намагалися вивезти чергову партію незаконно зрубаної деревини.
Правоохоронці провели 10 санкціонованих обшуків за місцем проживання учасників групи і на об'єктах лісового господарства. За результатами слідчих дій вилучено:
- велику партію лісопродукції, вартість якої встановлюється;
- чорнові записи, що містять докази протиправних дій;
- вантажну техніку та спецобладнання.
Всім затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину організованою групою), ч. 4 ст. 246 (незаконна вирубка або збут лісу, вчинена організованою групою) Кримінального кодексу України.
Триває досудове слідство.
Заходи з викриття зловмисників проводилися спільно з УСР і слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.
За даними попереднього розслідування, організував незаконну вирубку та збут лісоматеріалів місцевий підприємець і четверо його спільників. Співробітники спецслужби задокументували низку фактів самовільної вирубки лісу. Тільки на одній з ділянок зловмисники знищили майже сотню дерев цінних порід, вартість яких на чорному ринку становить 1 млн грн.
Оперативники СБУ затримали п'ятьох фігурантів на гарячому: вони намагалися вивезти чергову партію незаконно зрубаної деревини.
Правоохоронці провели 10 санкціонованих обшуків за місцем проживання учасників групи і на об'єктах лісового господарства. За результатами слідчих дій вилучено:
- велику партію лісопродукції, вартість якої встановлюється;
- чорнові записи, що містять докази протиправних дій;
- вантажну техніку та спецобладнання.
Всім затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину організованою групою), ч. 4 ст. 246 (незаконна вирубка або збут лісу, вчинена організованою групою) Кримінального кодексу України.
Триває досудове слідство.
Заходи з викриття зловмисників проводилися спільно з УСР і слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.
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