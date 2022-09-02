На Хмельниччині викрили схему фінансування ворожої агентури

У Хмельницькій області викрито схему для фінансування російської агентури через електронні платіжні системи та мережу ботоферм.
Про це повідомив Офіс Генпрокурора.
Під час обшуків вилучено комп'ютери, понад тисячу SIM-карток російських операторів, на які реєструвалися електронні рахунки платіжних систем, чорнова документація, а також понад 1,2 млн грн готівкою.
Кримінальне провадження розпочато за фактом несанкціонованого втручання у роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж (ч. 5 ст. 361 КК України)
Операцію з викриття провела Хмельницька обласна прокуратура, слідче управління Головного управління Нацполіції у Хмельницькій області разом із працівниками відділу протидії кіберзлочинам в області та співробітниками обласного управління СБУ.
Кримінальне провадження розпочато за фактом несанкціонованого втручання у роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж (ч. 5 ст. 361 КК України)
Операцію з викриття провела Хмельницька обласна прокуратура, слідче управління Головного управління Нацполіції у Хмельницькій області разом із працівниками відділу протидії кіберзлочинам в області та співробітниками обласного управління СБУ.
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