На Хмельниччині викрили схему фінансування ворожої агентури

19:50 31 серпня Київ, Україна

У Хмельницькій області викрито схему для фінансування російської агентури через електронні платіжні системи та мережу ботоферм.

Про це повідомив Офіс Генпрокурора.

"За даними слідства, троє мешканців Київської області створили мережу анонімних інтернет-платформ, де приймали замовлення на купівлю, продаж або обмін електронних грошей з небанківських заборонених платіжних систем росії. За оперативними даними, схему використала ворожа агентура, отримуючи гроші від своїх російських кураторів на провадження підривної діяльності проти України", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків вилучено комп'ютери, понад тисячу SIM-карток російських операторів, на які реєструвалися електронні рахунки платіжних систем, чорнова документація, а також понад 1,2 млн грн готівкою.



Кримінальне провадження розпочато за фактом несанкціонованого втручання у роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж (ч. 5 ст. 361 КК України)



Операцію з викриття провела Хмельницька обласна прокуратура, слідче управління Головного управління Нацполіції у Хмельницькій області разом із працівниками відділу протидії кіберзлочинам в області та співробітниками обласного управління СБУ.