На херсонській автостоянці згоріло 9 машин

У центрі Херсона, в ніч з 1 на 2 червня невідомі спровокували загоряння автомобілів, які перебувають на стоянці.
Про це в середу, 2 червня, повідомляє пресслужба ДСНС в Херсонській області.
Відзначається, що повідомлення про те, що по вул. Університетській 114-г на території автостоянки горять автомобілі, надійшло вночі.
На момент прибуття рятувальників вогнем було охоплено чотири автомобілі і полум'я швидко поширювалося на інші машини.
Вдалося врятувати більше ніж 20 автомобілів, але чотири згоріли повністю, а п'ять пошкоджені.
Відзначається, що повідомлення про те, що по вул. Університетській 114-г на території автостоянки горять автомобілі, надійшло вночі.
На момент прибуття рятувальників вогнем було охоплено чотири автомобілі і полум'я швидко поширювалося на інші машини.
Вдалося врятувати більше ніж 20 автомобілів, але чотири згоріли повністю, а п'ять пошкоджені.
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