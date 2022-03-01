На херсонській автостоянці згоріло 9 машин

12:14 02 червень Київ, Україна

У центрі Херсона , в ніч з 1 на 2 червня невідомі спровокували загоряння автомобілів, які перебувають на стоянці.

Про це в середу, 2 червня, повідомляє пресслужба ДСНС в Херсонській області.



Відзначається, що повідомлення про те, що по вул. Університетській 114-г на території автостоянки горять автомобілі, надійшло вночі.



На момент прибуття рятувальників вогнем було охоплено чотири автомобілі і полум'я швидко поширювалося на інші машини.



Вдалося врятувати більше ніж 20 автомобілів, але чотири згоріли повністю, а п'ять пошкоджені.