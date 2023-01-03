На Херсонщині зафіксовано мор риби

У зв'язку з постійним обстрілом рашистів у Херсонській області масово гине риба. Відповідні відео публікують у соцмережах.
У коментарях до відео зазначається, що ми дуже рідко згадуємо про величезну екологічну шкоду, яку завдає війна країні, а шкода величезна.
У коментарях до відео зазначається, що ми дуже рідко згадуємо про величезну екологічну шкоду, яку завдає війна країні, а шкода величезна.
Окремо йдеться про Херсонщину, що постраждала від війни.
Багато хто відзначає вплив воєнних дій на стан лісів та річок.
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