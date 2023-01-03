На Херсонщині зафіксовано мор риби

17:47 03 січня Київ, Україна

У зв'язку з постійним обстрілом рашистів у Херсонській області масово гине риба. Відповідні відео публікують у соцмережах.

У коментарях до відео зазначається, що ми дуже рідко згадуємо про величезну екологічну шкоду, яку завдає війна країні, а шкода величезна.
 
"Слухала по радіо вченого-еколога. Сказав, що там, де були інтенсивні бої, природа забруднена на десятки років", - йдеться в одному із коментарів.
 
Окремо йдеться про Херсонщину, що постраждала від війни.
 
"А Херсонщина - це ж пшениця, соняшник, фрукти та овочі, баштанні, виноград та вино, риба, м'ясо, молочка. Море, відпочинок, туризм... Господи, що це буде?” – наголошується в іншому коментарі.
 
Багато хто відзначає вплив воєнних дій на стан лісів та річок.
 
"Також дуже постраждали і наші водні, лісові ресурси. Тому що всі бомби, що вибухали, мають у своєму складі різні хімічні, шкідливі складові", - пише ще один користувач мережі.