На Херсонщині затримують окупантів, переодягнених у цивільних

11:33 16 листопада Київ, Україна

Спецпідрозділи ЗСУ затримують у деокупованих населених пунктах Херсонської області російських окупантів, переодягнених у цивільне. Про це 16 листопада в ефірі телеканалу повідомила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони України Південь Наталія Гуменюк.

"На цей момент у нас є інформація про те, що затримують тих, хто є так званими "ополченцями", яких "ЛДНР" направляла на територію Південного фронту для поповнення лав окупаційних військ. Також є затримання переодягнених у цивільне та представників регулярних російських військ". Усі вони переходять до обмінного фонду, але спочатку відбуваються фільтраційні заходи", - сказала вона.

Гуменюк додала, що частина російських окупантів просто не встигла евакуюватися перед тим, як армія росії підірвала мости і переправи.

"Крім того, не всі підрозділи на момент початку цього великого пересування на лівий берег були морально стійкі, і серед них були ті, хто вже шукав шляхи переходу в обмінний фонд. Отак знайшли", - зазначила вона.

Щодо ув'язнених, яких російські окупанти випустили з Херсонського слідчого ізолятора, то зараз ведеться ретельна робота щодо їхнього повернення до місць відбування покарання.