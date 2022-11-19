На Херсонщині вибухнула одна із будівель Головного управління поліції

08:32 17 листопада Київ, Україна

У Херсонській області було підірвано одну з будівель Головного управління поліції. Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.

"Російські окупанти замаскували вибухівку у приміщенні. Уникнути вибуху було неможливо. Завдяки кмітливості та вправності наших вибухотехніків ніхто не постраждав. Це головне. А стіни відбудуємо", - сказав Клименко.

За його словами, поліційні сапери з початку деокупації вже обстежили понад 400 га звільнених територій Херсонщини та вилучили понад чотири тисячі вибухонебезпечних предметів.