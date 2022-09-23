На Херсонщині ЗСУ вдарили по двох пунктах командування рф та по складу з боєприпасами

09:49 23 вересня Київ, Україна

Українські захисники завдали удару по двох пунктах командування окупантів та по складу з боєприпасами на Херсонщині.

Про це повідомляє Оперативне командування Південь.



Зазначається, що за добу авіація ЗСУ завдала 13 ударів по ворогові, силами протиповітряної оборони в Миколаївському та Баштанському районах збито п'ять дронів-камікадзе, спрямованих ворогом на наші позиції.



Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано близько 280 вогневих завдань, у тому числі щодо ураження двох пунктів управління у Бериславі та Новій Каховці, трьох вогнищ ворожих сил та техніки у Херсонському та Каховському районах.



Як заявили в ОК Південь, спробу ворога з настанням темряви направити колону військової техніки Каховським мостом зупинено.



Втрати ворога на півдні протягом дня склали 18 військових, три великокаліберні гаубиці Мста-Б та Мста-С, два танки, дві одиниці іншої автобронетехніки.



Крім того, підтверджено результативне ураження напередодні понтонної переправи у районі Львова.