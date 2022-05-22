На Херсонщині в результаті замикання гірлянди згоріла головна ялинка району

15:50 19 грудня Киев, Украина

Новорічні свята завжди пов'язані зі збільшенням кількості пожеж. Цьому сприяють не тільки піротехнічні забави, але і елементарні замикання в електричних новорічних гірляндах. Вчора, як повідомило на сайті ГУ Нацполіції в Херсонській області, в райцентрі Чаплинці згоріла головна ялинка міста. Зараз на площі залишився тільки зотлілий каркас.

Пізно ввечері 18 грудня в чергову частину Чаплинського відділення поліції надійшло повідомлення, що в районному центрі відбувся спалах новорічної ялинки, яка була встановлена на майданчику поблизу будинку культури. Зараз поліція разом зі службою з надзвичайних ситуацій встановлюють обставини події.

На місці слідчо-оперативна група опитала свідків. З отриманих показань попередньо встановлено, що умисного підпалу не було. Це підтверджується і відеозйомкою молодих людей, які в той час були біля ялинки. На відео зафіксовано, що полум'я почало поширюватися по поверхні штучної ялинки на висоті кілька метрів від землі.

За попередніми висновками, пожежа сталася в результаті замикання електроконтактів новорічної гірлянди. Зараз працівники ДСНС проводять необхідні дослідження, за результатами яких буде прийнято відповідне рішення.