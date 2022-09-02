На Херсонщині впала опора лінії електропередач, що веде від ЗАЕС до Криму

На Херсонщині впала опора лінії електропередач, яка веде від Запорізької АЕС до окупованого Криму.
Про це повідомляє херсонське видання "Міст" із посиланням на місцеві Telegram-канали.
За попередньою інформацією, опора впала в районі траси на Чаплинку, яка знаходиться поблизу Нової Кам'янки. У Мережі оприлюднили відповідне фото.
За попередньою інформацією, опора впала в районі траси на Чаплинку, яка знаходиться поблизу Нової Кам'янки. У Мережі оприлюднили відповідне фото.
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