На Херсонщині впала опора лінії електропередач, що веде від ЗАЕС до Криму

13:31 11 серпня Київ, Україна

На Херсонщині впала опора лінії електропередач, яка веде від Запорізької АЕС до окупованого Криму.

Про це повідомляє херсонське видання "Міст" із посиланням на місцеві Telegram-канали.



За попередньою інформацією, опора впала в районі траси на Чаплинку, яка знаходиться поблизу Нової Кам'янки. У Мережі оприлюднили відповідне фото.