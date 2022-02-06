На Херсонщині сміливий охоронець урятував з-під льоду двох дітей

13:07 05 лютий Київ, Україна

Близьке розташування водоймища і влітку та взимку становить небезпеку для прогулянок дітей без нагляду старших. У Херсонській області прогулянка дітей по замерзлому Дніпру могла закінчитися трагічно для двох із них. На щастя, їх урятував 42-річний охоронець яхт-клубу.

Двоє малолітніх братів 9-ти та 8-ми років та їхня 11-ти річна сестра захотіли перевірити, як сильно замерз Дніпро і вийшли на лід. Буквально за хвилину крига провалилася і всі троє опинилися в крижаній купелі.

Середньому братові Жені вдалося вилізти з води. Добігши до будинку, хлопчик розповів про те, що сталося бабусі, яка викликала рятувальників.

А в цей час Мирослава та Давид уже тонули. На щастя їх помітив 42-річний охоронець яхт-клубу Василь Карнаухов. Обв'язавши себе мотузком, він кинувся рятувати дітей. На допомогу приспіли перехожі. Спочатку витягли дівчинку, а потім і хлопчика.

"У мене діти однолітки постраждалих. Тож не було часу навіть думати про щось", - розповів рятівник дітей.

Коли з води дістали наймолодшого Давида, він був без ознак життя. Пульс не промацувався. Але завдяки професійним діям рятувальників та медиків дитину вдалося врятувати. Після того, як рот дитини був звільнений від льоду, а легені від води, серце вдалося запустити знову.

Нині життю хлопчика вже ніщо не загрожує. А ось рятівник зліг із застудою після крижаного купання.

Співробітники ДСНС висловлюють подяку Василю Карнаухову та хочуть представити його на премію Герой-рятівник року.