На Херсонщині згоріли ангар та техніка російських окупантів

У тимчасово окупованій Новоолексіївці Херсонської області згоріли ангар та техніка російських окупантів.
Українське командування іронічно натякнуло, що це робота ЗСУ. Відповідну інформацію було опубліковано в офіційному Telegram-каналі СтратКом ЗСУ.
На фото видно зруйновані машини та залишки боєприпасів. Судячи з іронічного тону повідомлення, удару по ворогові в Новоолексіївці завдали ЗСУ. Або відбулася диверсія, організована українськими захисниками.
Крім того, підгоряє і в Чонгарі, що на кордоні із Кримом, повідомляє Telegram-канал Рerepichka_news.
Крім того, підгоряє і в Чонгарі, що на кордоні із Кримом, повідомляє Telegram-канал Рerepichka_news.
Поки що офіційних даних про цей інцидент немає.
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