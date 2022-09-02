На Херсонщині згоріли ангар та техніка російських окупантів

20:11 10 серпня Київ, Україна

У тимчасово окупованій Новоолексіївці Херсонської області згоріли ангар та техніка російських окупантів.

Українське командування іронічно натякнуло, що це робота ЗСУ. Відповідну інформацію було опубліковано в офіційному Telegram-каналі СтратКом ЗСУ.

"Окупанти продовжують тотальну зневагу до заходів безпеки та куріння в невизначених місцях. Цього разу в окупованій Новоолексіївці Херсонської області теж хтось невдало покурив. Як наслідок згоріли ангар та техніка", - повідомили у Стратегічному командуванні ЗСУ.

На фото видно зруйновані машини та залишки боєприпасів. Судячи з іронічного тону повідомлення, удару по ворогові в Новоолексіївці завдали ЗСУ. Або відбулася диверсія, організована українськими захисниками.



Крім того, підгоряє і в Чонгарі, що на кордоні із Кримом, повідомляє Telegram-канал Рerepichka_news.

"Солдатам нема чим зайнятися, от і курять де прийдеться", - іронічно написали в повідомленні.

Поки що офіційних даних про цей інцидент немає.