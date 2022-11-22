На Херсонщині СБУ затримала представника "виборчої комісії" окупантів

15:47 22 листопада Київ, Україна





Установа виконувала завдання росії з організації та проведення так званого Правоохоронці у ході стабілізаційних заходів провели затримання співробітника "виборчої комісії" окупантів.Установа виконувала завдання росії з організації та проведення так званого "референдуму" для анексії тимчасово окупованого регіону. Про це повідомляє пресслужба СБУ

"Затриманий СБУ колаборант збирав "голоси" для фейкового плебісциту. Для цього обходив квартири багатоповерхівок в одному із мікрорайонів міста та закликав людей "проголосувати" за кремлівський проєкт. У разі незгоди зловмисник погрожував громадянам фізичною розправою та кликав "на допомогу" озброєних людей, які "чергували" біля під'їзду", - йдеться у повідомленні.

Оформлені під тиском "бюлетені" колаборант передавав місцевій "адміністрації".



Затриманим виявився місцевий житель, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав загарбників та погодився з ними співпрацювати, зазначили у СБУ. Зрадник отримав посаду із грошовим утриманням.



Співробітники СБУ повідомили колабораціоністу про підозру за ч. 2 ст.28 та ч. 5 ст. 111-1 КК України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.