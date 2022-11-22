На Херсонщині СБУ затримала представника "виборчої комісії" окупантів

Правоохоронці у ході стабілізаційних заходів провели затримання співробітника "виборчої комісії" окупантів.
Установа виконувала завдання росії з організації та проведення так званого "референдуму" для анексії тимчасово окупованого регіону. Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Установа виконувала завдання росії з організації та проведення так званого "референдуму" для анексії тимчасово окупованого регіону. Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Оформлені під тиском "бюлетені" колаборант передавав місцевій "адміністрації".
Затриманим виявився місцевий житель, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав загарбників та погодився з ними співпрацювати, зазначили у СБУ. Зрадник отримав посаду із грошовим утриманням.
Співробітники СБУ повідомили колабораціоністу про підозру за ч. 2 ст.28 та ч. 5 ст. 111-1 КК України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Затриманим виявився місцевий житель, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав загарбників та погодився з ними співпрацювати, зазначили у СБУ. Зрадник отримав посаду із грошовим утриманням.
Співробітники СБУ повідомили колабораціоністу про підозру за ч. 2 ст.28 та ч. 5 ст. 111-1 КК України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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