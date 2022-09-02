На Херсонщині викрили чиновників-колаборантів

14:06 08 серпня Київ, Україна

СБУ викрила на Херсонщині колаборантів, які зривали посівну.

За інформацією слідства, директор Херсонського водоканалу Віктор Скобліков наказав відправити спецтехніку на допомогу російській армії. Завдяки цьому загарбники спромоглися облаштувати оборонні позиції навколо обласного центру. Скобліков також змушував своїх підлеглих брати участь у масовках для російського окупаційного режиму.



У співпраці з окупантами підозрюють Оксану Міняйло, яка обійняла посаду виконавця обов'язків головного лікаря Білозерського центру первинної медико-санітарної допомоги. Зокрема, вона пообіцяла "завзято працювати над створенням позитивного іміджу окупаційної влади", а також запропонувала працевлаштувати лікарів з росії та Криму. Обом чиновникам повідомили про підозру у держзраді.



СБУ також вручила підозру правоохоронцю Єгору Кузакову, який отримав посаду начальника Новокаховського відділу боротьби з економічними злочинами. За інформацією слідства, він активно працював для зриву посівної кампанії на Херсонщині, а також тероризував фермерські господарства. Його судитимуть за колабораційну діяльність.